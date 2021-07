Le ultime di calciomercato Inter pongono l’attenzione su Romelu Lukaku, per il quale è partito all’assalto l’ex Chelsea

Il Chelsea è partito all’assalto di Lukaku. Secondo il ‘Corriere della Sera’ il figlio di Roman Abramovich è stato mandato in ‘missione’ a Milano per parlare col belga e il suo entourage. Insomma per trattare il ritorno a Londra, sponda ‘Blues’, del classe ’93 di Anversa. Per il quotidiano i londinesi potrebbero stanziare quei famosi 130 milioni di euro a cui l’Inter farebbe fatica a dire no. Per il numero 9, invece, pronto un contratto superiore ai 10 milioni di euro a stagione (ora ne prende 7,5 più bonus), probabilmente per i prossimi quattro anni. Parliamo in sostanza di un investimento totale di 170 milioni di euro per Lukaku, considerato dal Chelsea la primissima alternativa ad Haaland che il Dortmund non intende però cedere.

Calciomercato Inter, assalto Chelsea respinto da Lukaku

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’assalto del Chelsea si è tuttavia già arrestato perché il diretto interessato non ha intenzione di far ritorno a Londra e in Premier League. Lukaku vuole restare all’Inter, alla quale è molto grato per aver creduto in lui rilanciandolo dopo l’anno buio al Manchester United. C’è quindi solo e soltanto l’Inter, a meno di clamorosi colpi di scena, nel futuro di ‘Big Rom’.