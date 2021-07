Inter: anche il passaggio di Enrique Dalbert al Cagliari dai nerazzurri è ormai cosa fatta. Il brasiliano ha parlato dei suoi obiettivi

Dalbert al Cagliari in prestito con diritto di riscatto, ormai è ufficiale da diversi giorni (anche se Cagliari e Inter rimangono in contatto per sciogliere i nodi Nandez e Nainggolan). E oggi lo stesso calciatore brasiliano, ancora di proprietà dell’Inter, si è presentato davanti alle telecamere a stampa e tifosi sardi con tanto entusiasmo e voglia di dimostrare grandi cose in questa stagione. Le sue parole:

“Il mister e il presidente mi hanno dato fiducia, sono contento. Voglio fare bene qui aiutando la squadra”