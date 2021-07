Persyn: “Perisic e Lukaku mi hanno detto di stare tranquillo e divertirmi”

Inter, ritorno al passato per il giovane centrocampista Persyn che dopo tre anni in nerazzurro ritorno al Bruges per giocare con la prima squadra

L’ex calciatore della Primavera dell’Inter Tibo Persyn è tornato al Bruges, squadra che aveva lasciato tre anni fa per accasarsi alla squadra milanese e provare ad affrontare un campionato più difficile. Queste le sue parole dopo il rientro al club belga, riprese dai canali ufficiali del club: “È strano, sono sorpreso anche io. Ho parlato molto con Perisic e Lukaku, mi hanno detto di stare tranquillo in campo e di divertirmi“. Il giocatore è approdato in una squadra che nella scorsa stagione ha vinto il campionato e quindi per il giovane 19enne l’obiettivo è di rendersi utile per farle fare il bis.

In merito ha dichiarato: “Sono un centrocampista di destra che corre lungo tutta la fascia, ho velocità e un buon cross. Spero di giocare più minuti possibili e mettermi alla prova qui. Non vedo l’ora di incontrare Ruud Vormer, è un ottimo leader dal quale potrò imparare molto. E ovviamente voglio vincere il campionato“. Inoltre il Bruges è già qualificato alla prossima Champions League e quindi, anche questo sarà un altro importante banco di prova per il calciatore.