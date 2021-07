Le ultime di calciomercato Inter hanno come protagonista uno dei più autorevoli candidati a raccogliere l’eredità di Achraf Hakimi

Chi al posto di Hakimi? In realtà potrebbero essere due i sostituti del marocchino ceduto al Paris Saint-Germain per 70 milioni bonus inclusi. Uno sicuramente Nandez, per il quale alla fine si troverà una quadra col Cagliari, l’altro magari Hector Bellerin. Già perché è tutt’altro che tramontata la pista che conduce al laterale spagnolo in uscita dall’Arsenal. Il 26enne di Badalona ha già chiesto la cessione, soprattutto la cessione all’Inter che però come sappiamo non può andare oltre una proposta di prestito più diritto di riscatto. Ovvero una formula fin qui non accettata dai ‘Gunners’.

Come riporta ‘Calciomercato.it’, però, nella giornata di domani qualcosa può cambiare visto che l’agente di Bellerin volerà a Londra per incontrarsi con la dirigenza del club inglese e cercare di convincerla a venire incontro ai nerazzurri. Se ancora una volta non dovesse arrivare un’apertura, ecco che il profilo del terzino perderebbe percentuali in ottica post Hakimi. Di questo potrebbe approfittarne l’Atletico Madrid, interessato a Bellerin anche se prima di sferrare un’offensiva dovrebbe liberarsi di Trippier.

Calciomercato Inter, Dumfries il preferito di Inzaghi. ‘Speranza’ Raiola

Per la fascia destra il preferito di Inzaghi rimane probabilmente l’olandese Dumfries. Problema è che il Psv Eindhoven è ancora più rigido dell’Arsenal in quanto alla formula dell’eventuale trasferimento: niente prestito, si può fare solo a titolo definitivo. Una mano all’Inter potrebbe darla Mino Raiola, agente di Dumfries che non ha alcuna clausola di 15 milioni.