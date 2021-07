Calciomercato Inter: il futuro di Nandez sembra ormai veramente segnato, e tutto fa pensare che l’affare si farà. Ma manca ancora qualcosa

Nahitan Nandez è certamente l’obiettivo principale del mercato dell’Inter insieme a Hector Bellerin. I nerazzurri puntano forte sull’uruguaiano che dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, c’è ancora distanza fra Marotta e colleghi e il Cagliari. D’altronde parliamo di una trattativa importante, quindi centrare tutti gli incastri in poco tempo non è mai semplice. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, arrivo Nandez: questione di dettagli e contropartite

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Inter e Cagliari sono vicine ad un accordo per il passaggio in nerazzurro di Nahitan Nandez. Si cerca l’intesa, infatti, sulla cifra da versare per il prestito dato che in Sardegna chiedono 5 milioni di euro mentre la ‘Beneamata’ ne ha offerti 3. Uno snodo decisivo potrebbero rappresentarlo le contropartite. Nainggolan è sempre più vicino a tornare in rossoblù, mentre Pinamonti è un vero e proprio pallino del Cagliari.

Piace anche Martin Satriano, che però sembra difficile da strappare al ‘Biscione’ e che comunque ha intenzione di crescere per iniziare a fare la differenza con ‘i grandi’. Ad ogni modo, oggi Nandez arriverà a Milano, in seguito volerà in Sardegna per essere a disposizione della squadra. In attesa, ovviamente, della decisiva e definitiva fumata bianca che lo porterà alla corte di Simone Inzaghi.