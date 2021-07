By

Il Chelsea ci prova per Romelu Lukaku. L’Inter lo ritiene incedibile ma occhio ad eventuali cifre folli. L’eventuale erede arriverebbe dalla Serie A

Tutti pazzi per Romelu Lukaku. Il gigante belga è rientrato a Milano dopo l’esperienza ad Euro 2020 attirando su di se affetto e attenzioni da parte dei tifosi che sperano di vederlo ancora a lungo difendere i colori nerazzurri. L’Inter dal canto suo lo ritiene di fatto un intoccabile ma occhio ad eventuali assalti multimilionari nei suoi confronti. Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza del Chelsea, ex club del belga che avrebbe anche già detto di no ad un ritorno a Londra.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Cottarelli: “Rummenigge con noi a settembre. Rispondo ad Antonello”

Calciomercato Inter, Lukaku via solo a cifre folli: Vlahovic l’eventuale sostituto

Qualora il Chelsea però mettesse realmente sul piatto delle trattative una cifra tra i 100 e i 130 milioni di euro allora la stessa Inter potrebbe aprire ad una cessione e spingere Lukaku alla porta per monetizzare un’offerta monstre.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Telles: lo United può aprire al prestito. Ecco gli ostacoli

Nel caso si tratterebbe di una maxi plusvalenza compresa tra i 60 e i 90 milioni di euro a seconda dell’entità reale della proposta Blues. In caso di improbabile addio prematuro all’Inter, l’erede di Lukaku potrebbe essere Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina che piace da tempo anche alla Juventus. Nel caso si potrebbe chiudere sui 60 milioni di euro con un contratto da 4,5 milioni di euro per il serbo per cinque anni. Un totale insomma da 105 milioni di euro.