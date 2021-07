Rinnovo Brozovic, si può chiudere a 5 milioni: incontro programmato

Continua la ‘trattativa’ tra Inter e Brozovic per il rinnovo. Come riferisce il Corriere dello Sport, la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per trovare quell’accordo che potrebbe mettere fine alle voci di mercato. Attualmente in scadenza a giugno 2022, si può chiudere per circa 5 milioni di euro annui.

