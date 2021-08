Barella e Bastoni restano due tra i gioielli più lucenti dell’argenteria nerazzurra. Ancelotti li vorrebbe al Real Madrid ad ogni costo

L‘Inter ha ceduto Hakimi e dovrebbe, a meno di sorprese, essere anche l’unica grande cessione di questa finestra estiva di calciomercato. Lo sperano naturalmente anche i tifosi che si coccolano i migliori talenti della rosa: da Lukaku a Lautaro passando per Skriniar, Barella e Bastoni. Proprio i due vincitori di Euro 2020 con la maglia dell’Italia fanno però gola a diversi club esteri, tra i quali spicca il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo ci pensa ma i nerazzurri hanno le idee piuttosto chiare. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> L’Inter tenta il doppio colpo | Agente a Milano

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Lautaro: sì al rinnovo ma a una condizione

Calciomercato Inter, Ancelotti punta a Barella e Bastoni: le cifre per l’addio

Dalla Spagna di fatti rilanciano con forza l’interesse del Real di Ancelotti per ben due big dell’Inter: Barella e Bastoni. Per il club di Suning, al netto di tutto, sono incedibili, a meno di offerte davvero shock che possano far vacillare la dirigenza.

LEGGI ANCHE >>> Clamoroso: accordo da 185 milioni di euro | Inzaghi ‘trema’

Nello specifico per pensare anche solo di intavolare un discorso dovrebbero arrivare sul piatto offerte non inferiori ai 70 milioni per Barella, e ai 65 per Bastoni. Ciò significa che per entrambi il Real dovrebbe tirare fuori ben 135 milioni di euro, cifra monstre e fuori mercato in questo momento storico.