Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la notizia proveniente dalla Turchia e che ha come protagonista il portiere del Fenerbahce

Notizia ‘bomba’ dalla Turchia. Secondo ‘Haberler’ l’Inter è partita all’assalto del portiere del Fenerbahce e della Nazionale turca, Altay Bayindir. Per il media locale i nerazzurri sono già andati oltre mettendo sul tavolo una proposta di 10,5 milioni di euro.

L’offerta di Marotta e soci sarebbe comunque stata respinta, il Fenerbahce la ritiene bassa e avrebbe chiesto alla dirigenza interista di effettuare un rilancio. Sappiamo però la situazione in cui versa l’Inter, senza budget e impossibilitata ad effettuare acquisti a titolo definitivo, per cui la notizia proveniente dalla Turchia appare del tutto inverosimile. Non escludiamo invece l’interesse per il 23enne, un profilo di grande prospettiva che il club di viale della Liberazione può davvero prendere in considerazione per il dopo Handanovic.