Brazao rientrato dal prestito: si allenerà ad Appiano Gentile

Inter, il giovane portiere Gabriel Brazao in attesa di conoscere la sua prossima destinazione si allenerà ad Appiano Gentile con la squadra di Simone Inzaghi

Nella stagione che sta per iniziare sarà ancora Samir Hamdanovic a difendere la porta dell’Inter. Nel frattempo l’Inter si sta cautelando in vista del futuro cercando dei possibili sostituti. Il club nerazzurro forse potrebbe non dover andare troppo lontano e guardare in casa propria. L’estremo difensore Gabriel Brazao, giovane giocatore brasiliano, dopo la sua esperienza nella serie B spagnola con il Real Oviedo, squadra che nella scorsa stagione ha terminato il suo campionato in undicesima posizione, è tornato a Milano e per il momento si allenerà con la squadra di Simone Inzaghi.

Il giocatore ha voluto confermare questa sua nuova breve avventura, in attesa di conoscere quale sarà la sua prossima destinazione, postando alcune foto del Training Suning Center sul suo profilo Instagram. Il giovane estremo difensore è un classe 2000, compirà 21 anni in ottobre, ed è un prospetto sul quale il club nerazzurro punta molto.