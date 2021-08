Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il ritorno all’assalto di Lukaku da parte del Chelsea. Doppia offerta clamorosa dei Blues di Abramovich

Il Chelsea non demorde. Come riporta ‘Sky Sport’ il club inglese è ripartito all’assalto di Lukaku offrendo all’Inter la bellezza di 100 milioni di euro cash più una contropartita tecnica. Ovvero Marcos Alonso, laterale mancino molto stimato da Inzaghi e dirigenza, la cui valutazione è di circa 20 milioni. La società di viale della Liberazione ha detto no, ma è probabile che i ‘Blues’ torneranno a farsi sotto. In caso di nuova proposta (più alta), sarà decisiva la volontà del centravanti belga, al momento non intenzionato a lasciare Milano. Non a caso, secondo quanto riportato stamane da ‘La Gazzetta dello Sport’, il numero 9 ha già nuovamente respinto la seconda proposta dei londinesi da 15 milioni a stagione.

Calciomercato Inter, la ‘Lu-La’ a rischio scioglimento

La ‘Lu-La’ è così in pericolo. Se su Lukaku è piombato il Chelsea, su Lautaro è molto forte l’Arsenal. Per l’argentino c’è poi sempre la spinosa questione del rinnovo del contratto, come spiegatovi da Interlive.it il classe ’97 vuole un ingaggio top per mettere la firma sul nuovo accordo. Da parte dell’Inter c’è apertura alla cessione, seppur di fronte a una proposta da almeno 70 milioni di euro.