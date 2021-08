Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la clamorosa indiscrezione proveniente dalla Francia. Il portiere giocherà per i nerazzurri

Altro che Lione, il suo futuro sarà all’Inter seppur a partire da luglio 2022. Ne è certo Nabil Djellit, giornalista di ‘France Football’, parlando del portiere camerunese Onana in scadenza di contratto con l’Ajax fra meno di un anno e da giorni dato diretto in Francia. “Onana ha già firmato con l’Inter a partire da luglio 2022 – ha scritto senza mezzi termini Djellit su Twitter – Ha fatto finta di discutere con il Lione per non essere messo fuori rosa dall’Ajax. Sorprendentemente, quando l’accordo tra i francesi e i ‘Lancieri’ era concluso, lui ha fatto un passo indietro”. Ricordiamo che il 25enne è squalificato per doping fino a inizio novembre.

Onana a déjà presigné avec l’Inter pour juillet 2022. Il a fait semblant de discuter avec l’OL pour ne pas être mis à la cave le cas où par l’Ajax. Étonnamment, lorsque tout est ok, Il fait marche arrière. Il est suspendu jusqu’en novembre et en janvier, il va à la CAN… — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 3, 2021

Calciomercato Inter, accordo con Onana non trova conferme. Ma è vero che…

La notizia del collega transalpino non trova per ora conferme. L’Inter è sì interessata in ottica eredità Handanovic, ma al momento non risulta esserci un accordo. E’ vero, invece, che Onana ha per così dire messo in stand-by il Lione, ma perché come ci racconta ‘Calciomercato.it’ su di lui sono piombati altri importanti club, su tutti l’Arsenal (il suo agente è lo stesso di Bellerin) e a sorpresa un altro di Serie A.