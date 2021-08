Inter: Romelu Lukaku per un noto agente va ceduto il prima possibile. Quest’ultimo fa anche il nome del possibile sostituto del belga

Beppe Accardi, noto agente, ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb’ si è detto estremamente favorevole alla cessione da parte dell’Inter di Romelu Lukaku. Secondo lui, la cifra proposta dal Chelsea è troppo allettante per avere dei ripensamenti. Soprattutto per i nerazzurri che in tempi di Covid hanno sofferto non poco:

“Lukaku? A più di cento milioni l’Inter dovrebbe venderlo di corsa. Stiamo parlando di oltre cento milioni. Lo venderei. E punterei su Duvan Zapata. Oggi i nerazzurri hanno bisogno di guardare ai conti”.