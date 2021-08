Calciomercato Inter: Romelu Lukaku ha costretto i nerazzurri a cambiare strada per quanto riguarda le scelte del futuro. Attenzione a Dybala

La Juventus sta tentando il tutto per tutto per prolungare il rapporto con Paulo Dybala. E anche il giocatore argentino vorrebbe rimanere in caso di offerta adeguata. Tuttavia, dipende da molti fattori che si devono incastrare per rendere il puzzle praticamente perfetto. Proprio per questo, dopo l’imminente cessione di Romelu Lukaku in direzione Chelsea, l’Inter proverà ad acquistare il numero 10 bianconero. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Nandez-Inter, ci siamo | Accordo col Cagliari a un passo

Calciomercato Inter, sondaggio per Dybala: dipende tutto dal rinnovo

Paulo Dybala, che ha il contratto in scadenza nel 2022, potrebbe presto rinnovare con la Juventus. Decisivi i prossimi giorni, secondo ‘Calciomercato.it’. L’Inter, infatti, ha fatto un sondaggio per l’ex giocatore del Palermo. Questo per quanto accaduto con Romelu Lukaku che sembra prossimo a dire addio ai nerazzurri per dirigersi al Chelsea.

LEGGI ANCHE>>> Addio Lukaku, (quasi) tutto fatto tra Inter e Chelsea | Il Manchester United sorride

Ad ogni modo, si tratta di solamente una richiesta di informazioni che potrebbe diventare presto una vera e propria trattativa. Tutto dipenderà dalla questione rinnovo e più precisamente dall’incontro tra la ‘Vecchia Signora’ e l’agente del giocatore. Successivamente, le cose, potrebbero cambiare. In un senso o nell’altro.