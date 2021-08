Inter: anche una leggenda dei nerazzurri come Boninsegna si è espressa sul quasi certo addio alla ‘Beneamata’ di Romelu Lukaku. Le sue parole

L’addio di Romelu Lukaku, ormai manca solo l’ufficialità e poi sarà un nuovo giocatore del Chelsea, hanno scosso tutto l’ambiente dell’Inter e ovviamente anche i tifosi interisti. Non per ultimo il leggendario Roberto Boninsegna che ai microfoni de ‘Il Giorno’ ha spiegato perché questa scelta è paragonabile ad una follia sportiva:

“Per un interista è un colpo duro, viene venduto l’artefice principe dello scudetto. D’accordo che ci sono dei problemi economici ma dare via Lukaku è incredibile. Lui e Lautaro formano la coppia di attaccanti più forte d’Europa. Se vuoi vincere di nuovo in Italia e migliorare nelle coppe europee rispetto agli ultimi anni non ci sono cifre davanti alle quali devi piegarti. Vlahovic? E’ forte, ma prendere il posto di Romelu non è mica uno scherzo”.