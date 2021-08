Tra i vari nomi per raccogliere l’eredità di Romelu Lukaku è tornato di moda anche Edin Dzeko. La situazione relativa al centravanti bosniaco di Mourinho

Nella folta rosa di centravanti accostati all’Inter per la sostituzione di Romelu Lukaku, oltre ai vari Belotti, Vlahovic, Zapata e Correa, ha ripreso quota anche Edin Dzeko. Il bomber bosniaco della Roma rappresenta l’usato garantito, nonostante un kilometraggio molto alto. Il numero 9 di Mourinho ha infatti enorme esperienza in Serie A ed avrebbe costi di cartellino decisamente inferiori rispetto alla concorrenza, senza contare che già nel recente passato è stato più volte vicino al vestirsi di nerazzurro. Eppure qualche problemino per Dzeko non manca. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Dzeko in nerazzurro: per Mourinho è incedibile

Nelle scorse ore, dopo lo scambio al saltato al fotofinish a gennaio, ha quindi ripreso quota l’ipotesi Dzeko. Secondo quanto sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’ però arriva una calda smentita sulle possibilità di vedere il bosniaco a Milano.

Dopo i tanti rumors relativi ad un papabile addio, lo stesso centravanti ex Manchester City si è tolto dal mercato. Sono inoltre bastate le primissime uscite stagionali per convincere il neo tecnico Josè Mourinho a puntare su di lui rendendolo di fatto incedibile. Lo Special One lo ha blindato, ponendolo davanti a Mayoral nelle gerarchie. Il portoghese sa inoltre molto bene che ad agosto risulterebbe comunque complesso andare a trovare un sostituto all’altezza di Dzeko. Lo stesso attaccante dopo sei anni punterebbe ad alzare un trofeo.