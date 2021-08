Non solo Hakimi. L’altro grande big che rischia la cessione è Lautaro Martinez. Tra Inghilterra e Spagna piace molto ma servirà la giusta offerta

Non solo Hakimi e Lukaku, può dire addio anche Lautaro Martinez per il cui rinnovo siamo in una fase di stallo. Fermo restando la volontà dell’Inter di proseguire insieme al Toro anche per la stagione ormai alle porte, il club nerazzurro potrebbe comunque quantomeno ascoltare eventuali proposte. L’argentino piace molto in Spagna al connazionale Simeone, e in Inghilterra all’Arsenal voglioso di tornare ai vertici del calcio britannico. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Cottarelli: “Rummenigge con noi a settembre. Rispondo ad Antonello”

Calciomercato Inter, intrigo Lautaro Martinez: l’Arsenal ci prova e pensa al doppio scambio

Noto è l’interessamento dei ‘Gunners’ per Lautaro per il quale sarebbero anche disposti a fare una ‘follia’. Prima di provare a convincere l’argentino, la società britannica vorrebbe provare a trovare un’intesa con la stessa Inter, per farlo però servirà una proposta davvero allettante.

LEGGI ANCHE>>> 60 milioni e scambio | Ancelotti irrompe in casa Inter

Possibile nel caso un’offerta con un sostanzioso scambio due per uno: sul piatto Bellerin, laterale destro spagnolo che piace molto all’Inter e che potrebbe così sostituire nel migliore dei modi Hakimi, oltre a Lacazette bomber francese che completerebbe l’attacco. Nonostante il valore dei calciatori i nerazzurri di Suning sono fermi su un punto: per Lautaro prenderanno in considerazione solo proposte cash da 80/90 milioni di euro, se non di più visto l’addio di Lukaku.