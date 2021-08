DIRETTA Amichevole LIVE, Parma-Inter | Segui la cronaca in tempo reale

Interlive.it vi offre il friendly match del ‘Tardini’ tra l’Inter di Inzaghi e il Parma di Maresca in tempo reale

L’Inter fa visita al Parma in Emilia nella penultima amichevole precampionato di questa stagione. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi si tratta del quinto test match: dopo la vittoria ai rigori contro il Lugano e le goleade contro Pro Vercelli, Pergolettese e Crotone si scende di nuovo in campo contro una formazione appena retrocessa in Serie B, per la prima volta senza Lukaku. I gialloblu di Maresca e Buffon sono i favoriti alla promozione diretta. Interlive.it vi offre la sfida del Tardini in tempo reale.