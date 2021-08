Il tecnico Simone Inzaghi concede il day-off all’intera squadra, in vista del prossimo impegno amichevole contro la Dinamo Kiev

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Simone Inzaghi ha dato il via libera all’intera squadra per una giornata all’insegna del recupero. In via precauzionale, si vuole evitare di affaticare troppo i calciatori reduci dalla scorsa prestazione col Parma anche in vista del prossimo appuntamento con l’ucraina Dinamo Kiev, l’ultimo prima dell’inizio del campionato. Si riprenderà domani, 10 agosto, con gli allenamenti a pieno regime. Da verificare se sarà a disposizione Hakan Calhanoglu, che aveva risentito di qualche problema muscolare proprio in seguito alla rifinitura pre-Parma.

LEGGI ANCHE >>> Parma-Inter, i tifosi contestano Zhang. Cori pro Marotta-Ausilio e giocatori

Inter-Dinamo Kiev in programma il 14 agosto

La seconda partita amichevole di precampionato contro la Dinamo Kiev è fissata per il 14 agosto allo stadio ‘U-Power di Monza’. Start alle ore 18:30, con il mister Inzaghi che studierà ancora i suoi ragazzi alla ricerca della migliore condizione fisica e psicologica per un buon inizio di campionato. La trasmissione in diretta tv per gli appassionati è affidata al consueto ‘Sky Sport’.