Questione attacco in casa Inter. Tra i bomber accostati c’è anche Vlahovic che però va verso un epilogo diverso con la Fiorentina. Cifra stellare

Movimento in attacco per l’Inter dopo l’addio di Romelu Lukaku e il prossimo arrivo di Edin Dzeko. Il club meneghino potrebbe puntare anche ad acquistare un secondo bomber per integrare il reparto con diversi nomi che circolano: da Correa a Duvan Zapata. Escluso dalla corsa Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina reduce da una grande stagione che lo ha consacrato tra i migliori bomber di Serie A, tanto da attirare su di se le attenzioni di ogni big italiana, Inter compresa, e facendo anche registrare una crescita straordinaria del prezzo del proprio cartellino. Un exploit che dovrà andare di pari passo anche con un aumento di ingaggio: lo sa bene la Fiorentina che è pronta a blindare il serbo con buona pace delle tante squadre su di lui. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Vlahovic resta a Firenze: nuovo contratto e clausola

Niente Inter questa estate per Vlahovic che dovrebbe quindi restare a Firenze. La Fiorentina infatti, secondo quanto sottolineato da ‘La Stampa’, avrebbe raggiunto l’intesa con il centravanti serbo e il suo entourage per arrivare ad un prolungamento dell’accordo. Nel dettaglio il nuovo contratto prevede un adeguamento fino a 3,5 milioni di euro netti di base fissa più bonus, utili a sfiorare quasi la soglia dei 4 milioni, il tutto fino al 2025.

Congiuntamente nel contratto dovrebbe poi figurare anche una clausola rescissoria da ben 70 milioni di euro con entrata in vigore non meglio specificata. Una cifra importante utile a blindare Vlahovic che piace all’Inter ma anche ad Atletico e Tottenham all’estero oltre alla Juventus in Serie A.