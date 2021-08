Dzeko: in casa Inter sono speranzosi. Domani potrebbe essere il giorno giusto

Inter, in casa nerazzurra sperano di chiudere domani la trattativa che porterà Edin Dzeko alla corte di Simone Inzaghi

Sembra ormai in dirittura di arrivo, il trasferimento dell’attaccante della Roma Edin Dzeko a Milano sponda nerazzurra. La Gazzetta dello Sport, ha informato che il calciatore si sarebbe presentato nel centro sportivo della squadra giallorossa a Trigoria alla 17 e poi si sarebbe allenato a parte. In casa nerazzurra, sono convinti che la trattativa si chiuderà a breve, probabilmente già nella giornata di domani. Nel frattempo, la Roma avrebbe già trovato il sostituto che risponderebbe al nome di Tammy Abraham attaccante del Chelsea, che con l’arrivo anche di Romelu Lukaku nella capitale inglese, troverebbe sicuramente poco spazio, visto il parco attaccanti messo a disposizione del tecnico Thomas Tuchel, per la stagione che sta per iniziare tra pochi giorni.

Intanto domani l’allenatore tedesco sfiderà con la sua squadra il Villareal di Unai Emery, nella gara che vale la Supercoppa Europea. Nel frattempo, anche il nuovo allenatore della Roma, José Mourinho, ha contattato il calciatore del Chelsea per chiedergli di raggiungerlo nella capitale italiana.