Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul nome dell’erede di Handanovic. Il portiere e capitano nerazzurro è all’ultimo anno di contratto

Non solo Dzeko, Dumfries e così via, l’Inter è al lavoro anche in ottica futura. Compreso per l’erede di Handanovic, che stando al ‘Corriere dello Sport’ ha già un nome: Onana. Già, il portiere in scadenza con l’Ajax a giugno 2022 e squalificato per doping fino a novembre. Il 25enne camerunense sembrava a un passo dal Lione, invece la trattativa sembra essersi arenata proprio per volontà del ragazzo, allettato dalla possibilità di un approdo in nerazzurro.

Calciomercato Inter, Onana ‘bloccato’ per il 2022

Per il quotidiano romano la trattativa tra il suo agente, Botines (lo stesso di Bellerin, ora obiettivo tramontato) e il club di viale della Liberazione è in stato avanzato. Si può addirittura dire che Marotta e Ausilio abbiano bloccato Onana in vista della prossima stagione, quindi a zero, per l’eredità appunto di Handanovic il cui contratto scadrà proprio nel 2022.