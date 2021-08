Adesso c’è anche l’ufficialità, Romelu Lukaku è un nuovo giocatore del Chelsea

Adesso è anche ufficiale, Romelu Lukaku lascia l’Inter e torna al Chelsea. Come noto, l’operazione si è chiusa a 115 milioni di euro, mentre per il belga contratto da circa 12 milioni di euro netti più bonus.

Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea: l’attaccante belga classe 1993 si trasferisce a titolo definitivo al club londinese. Il Club ringrazia il giocatore per le due stagioni trascorse insieme culminate con la conquista del diciannovesimo Scudetto della storia dell’Inter. A Romelu vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua avventura professionale”.

“Tifavo proprio Chelsea da bambino – le prime parole di Lukaku da nuovo giocatore ‘Blues’ – una sensazione incredibile poter tornare qui e cercare di aiutare il club a vincere nuovi trofei. Ho 28 anni e sono nella società che, per ambizioni, è perfetta per le mie esigenze attuali. Non vedo l’ora di scendere in campo”.