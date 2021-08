Calciomercato Inter: dopo l’addio di Romelu Lukaku dai nerazzurri anche Lautaro Martinez potrebbe lasciare presto Milano. I dettagli

Anche Lautaro Martinez potrebbe lasciare Milano dopo l’ormai quasi ufficiale approdo di Romelu Lukaku al Chelsea. Sul centravanti argentino è piombato l’Arsenal, dopo l’interesse in Inghilterra di Tottenham e Manchester City e quello in Spagna di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid (quest’ultimo aveva offerto 40 milioni all’Inter per il costo del cartellino): per il numero 10 argentino pronti 17 milioni netti a stagione. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lautaro all’Arsenal: la risposta dei nerazzurri

Lautaro Martinez piace tantissimo all’Arsenal. Secondo quanto riportato da ‘Eurosport’, i ‘Gunners’ avrebbero contattato l’entourage del giocatore offrendogli ben 17 milioni di euro netti a stagione. Una cifra a dir poco clamorosa che potrebbe far vacillare il giocatore argentino, soprattutto pensando all’addio di Romelu Lukaku. Tuttavia, per ora queste indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra non sembrano trovare fondamento in Italia.

Peraltro, Marotta e colleghi considerano il ‘Toro’ incedibile dopo aver lasciato andare proprio Lukaku. Anche la volontà del giocatore è quella di rimanere come il suo agente, Alejandro Camano, ha ribadito più e più volte. Se l’offerta dell’Arsenal dovesse materializzarsi, però, l’Inter potrebbe trovarsi di nuovo in piena emergenza attaccanti (parliamo, anche in questo caso, di una proposta importante).