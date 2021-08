Coppa Italia: Juventus favorita ma l’Inter è subito dietro

Inter, gli analisti hanno informato sulle quote per le squadre favorite per la vittoria finale della coppa Italia

La coppa Italia è appena iniziata con le prime quattro sfide che hanno visto anche delle sorprese. In attesa che dagli ottavi entrino in gioco le migliori otto dello scorso campionato, gli analisti di Olybet.it hanno già dato i numeri, o meglio le quote sulle squadre favorita per la vittoria finale. Come per il campionato, anche per la coppa Nazionale la squadra favorita è la Juventus, anche per i precedenti ultimi sette anni che l’hanno vista trionfare in 5 finali su 6. Alle loro spalle, pronta nuovamente a sovvertire il pronostico come nello scorso campionato, anche se con qualche defezione e qualche nome nuovo a partire dall’allenatore, c’è l’Inter data a 3,70 mentre a 5 c’è l’Atalanta, la squadra del vorrei ma non posso anche se sono sempre competitiva data a 5. A quota 6 c’è il Milan di Pioli.

Dalla stessa parte del tabellone delle due milanesi ci sono Roma e Lazio, con la squadra di José Mourinho quotata 7 volte la posta e quella di Maurizio Sarri data a 10. Alla stessa quota della Roma si trova il Napoli di Luciano Spalletti, che però è dall’altra parte del tabellone e potrebbe incrociare l’Atalanta. Questi, facendo attenzione alle sorprese, i probabili quarti di finale: Juventus-Sassuolo, Napoli-Atalanta, Lazio-Milan e Inter-Roma.