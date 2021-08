Lukaku: la sua cessione un duro colpo per squadra e tifosi ma anche la più alta plusvalenza

Inter, la cessione di Romelu Lukaku è stato un duro colpo sportivo per squadre e tifosi ma anche la più alta plusvalenza mai registrata

La cessione di Romelu Lukaku al Chelsea è stato un grosso sacrificio sportivo, sia per la squadra che per i tifosi, ma per le casse e le finanze dell‘Inter si è trattato un vero colpo da maestro e soprattutto una grandissima boccata di ossigeno per le casse societarie. Come ha spiegato Calcio&Finanza, il costo storico per la società meneghina al 30 giugno 2020 dell’attaccante era di 67,1 milioni di euro, ma dopo un ulteriore anno, l’ammortamento portava la cifra a scendere a 40 milioni di euro.

