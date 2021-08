L’Inter è sempre alla ricerca di un altro erede di Lukaku. Dopo Dzeko, oltre al solito Duvan Zapata potrebbe spuntare concretamente un assistito di Mino Raiola

La pesante cessione di Lukaku al Chelsea ha inevitabilmente acceso il mercato dell’Inter in entrata. Al netto della maggiore liquidità ottenuta, i nerazzurri si ritrovano a coprire alcuni buchi importanti d’organico per fornire a Simone Inzaghi una squadra quanto più competitiva possibile. Nello specifico dopo Edin Dzeko si punta dritto su un altro attaccante per sopperire alla voragine lasciata in attacco dal belga finito a Londra. A destra invece per il dopo Hakimi è in dirittura d’arrivo Denzel Dumfries, laterale olandese proveniente dal PSV ed assistito da Mino Raiola, che sta provando concretamente a rientrare nella sfera Inter. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, si riaccende l’asse con Raiola per l’attacco: torna di moda Kean

Proprio da Raiola arriverebbe l’altra idea per l’attacco, al netto dell’interessamento dei nerazzurri per Duvan Zapata. La pista legata al potente procuratore porterebbe all’ex Juve e PSG, Moise Kean, rientrato all’Everton dopo l’ottimo prestito dello scorso anno. Ora il ragazzo italiano non stuzzica al 100%, ma qualora Zapata si complicasse, essendo ancora il primo nome per il post Lukaku, allora Kean potrebbe diventare pista concreta.

Nel caso specifico l’assist giusto potrebbe arrivare proprio dall’agente, con Raiola che può strappare prestito con diritto di riscatto sui 25-28 milioni di euro complessivi.