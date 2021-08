GAZZETTA DELLO SPORT / Questi i titoli dedicati all’Inter dal quotidiano milanese:

L’INTER METTE LA FRECCIA

L’olandese volante

DUMFRIES FRECCIA DA INTER “IO PRONTO E AFFAMATO” OGGI A LEZIONE DA INZAGHI

Esterno possente da ‘raffinare’ Ma crossa e tira come Hakimi

Il sì di Bergomi “Scelta giusta. Ma ora serve un’altra punta”

Doppia via in attacco

INTER, OPERAZIONE LAMPO PER CORREA MA INSIGNE RESTA SEMPRE IN CORSA

Lukaku è del Chelsea: “Squadra giusta” E da Milano lo salutano: “Grazie di tutto”