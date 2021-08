Inter: Radja Nainggolan non va al Cagliari ma bensì torna in Belgio all’Anversa. La destinazione sorprende, le sue parole a riguardo

Radja Nainggolan, svincolato e che ha scelto di rifiutare la proposta del Cagliari di fare ritorno definitivamente in Sardegna, ai microfoni di ‘Sporza’ ha spiegato la scelta di fare ritorno in Belgio, dove questa volta approderà all’Anversa che, come spiegato da lui, non ha scelto per soldi:

“Bello essere tornati qui, ho scelto l’Anversa perché il presidente mi ha voluto fortemente e il progetto è molto interessante”.