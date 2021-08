Calciomercato Inter: la situazione legata a Nandez che vuole solo passare in nerazzurro non si sblocca e lo conferma pure il ds del Cagliari

L’arrivo di Denzel Dumfries all’Inter e l’approdo di Nainggolan all’Anversa, senza dimenticare l’infortunio di Rog, potrebbero aver bloccato in maniera importante la trattativa che avrebbe portato Nahitan Nandez a diventare un nuovo giocatore dei nerazzurri.

Oltre ad un’offerta della ‘Beneamata’ (prestito con diritto di riscatto, Marotta e colleghi hanno proposto di dare subito 3 milioni di euro invece dei 5 richiesti dai rossoblù) che non ha convinto. Lo ha spiegato abbastanza platealmente Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, ai microfoni di ‘Mediaset’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Capozucca: “Impossibile Nandez nerazzurro, a meno che…”

“Nandez? E’ un giocatore importante e come tale per cederlo devono esserci determinate garanzie e cifre che non ci sono state. Il giocatore ambiva all’Inter ma purtroppo non ci sono stati i presupposti. E’ rimasto molto amareggiato ma la vita va avanti. Il nostro presidente quando lo ha comprato dal Boca Juniors ha fatto un investimento importante. Il calciatore ha fatto molto bene e come tale va rispettato ma anche la società. Normale che se ci sarà un’opportunità che gratifica entrambi lo accontenteremo”.