Ora è ufficiale, Edin Dzeko è dell’Inter. Ecco il comunicato del club nerazzurro

Mancava solo l’ufficialità, arrivata in questi istanti: Edin Dzeko è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centravanti bosniaco arriva a zero, con la Roma che avrà però diritto a un bonus di 1,5 milioni di euro in caso di qualificazione alla Champions alla fine della prossima stagione. Per il 35enne di Sarajevo contratto biennale da 5 milioni più bonus.

L’annuncio del suo approdo in nerazzurro è arrivato direttamente nel prepartita dalla redazione di ‘Inter TV’. Dopo tanti corteggiamenti, finalmente l’arrivo – subito da titolare – di Edin Dzeko.