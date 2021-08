Boskamp: “Sinceramente, speravo che Martinez portasse Vanheusden agli Europei”

Inter, l’ex giocatore Johan Boskamp ha voluto dare la sua opinione sul difensore Zinho Vanheusden

Sabato pomeriggio alle 18.30 si disputerà allo stadio Giuseppe Meazza la sfida tra Inter e Genoa e per Zinho Vanheusden, potrebbe essere l’occasione giusta per dimostrare tutto il suo valore ai tifosi nerazzurri, seppure da avversario nella squadra di Davide Ballardini. Johan Boskamp ex giocatore e allenatore, ora commentatore per Voetbal International sul canale RTL 7, ha dato il suo parere sul difensore. Queste le sue parole riprese da Archysport: “Sinceramente, speravo che Roberto Martinez portasse Zinho Vanheusden agli Europei, in modo che potesse sentirne l’odore. Zinho mi piace tanto. Col tempo, può diventare il nuovo leader della difesa della Nazionale. Al Genoa gioca in una squadra che resta tutta sulla difensiva“.

In ogni caso sabato pomeriggio dovrà vedersela con uno tra Edin Dzeko e probabilmente Martin Adriano Satriano e non avrà un pomeriggio facile come esordio in serie A con la nuova maglia del Genoa dopo i suoi anni allo Standard Liegi.