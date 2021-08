Incastrato in un mercato tanto complesso dovrebbe esserci anche il rinnovo contrattuale di Nicolò Barella, tra le priorità assolute di casa Inter. I nerazzurri sono al lavoro

L’addio di Lukaku che ha fatto seguito a quelli di Conte ed Hakimi ha inevitabilmente scosso l’ambiente interista, con la squadra di Inzaghi che invece dal canto suo lavora in campo per difendere lo scudetto vinto appena una manciata di mesi fa. La cessione del belga ha lasciato ben intuire come a questo punto non esistano veri e propri incedibili per il club meneghino che però ha intenzione di andare a blindare gli altri top player rimasti. Su tutti Nicolò Barella, reduce da una stagione da leader e vincitore dell’ultimo Europeo con la maglia dell’Italia. Il centrocampista classe 1997 era un intoccabile di Conte e lo sarà sicuramente anche alla corte di Inzaghi che spera di averlo ancora per lungo tempo. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, obiettivo rinnovo Barella: cifre e possibile accordo

Al termine di questa lunga, calda e a tratti estenuante sessione di calciomercato, la dirigenza dell’Inter si siederà nuovamente al tavolo delle trattative proprio al tavolo dei rinnovi per andare a blindare i proprio gioielli.

Tra le situazioni prioritarie c’è proprio Nicolò Barella, con il quale ci sarebbe già un accordo di massima sui 4 milioni di euro più bonus a fronte dei 2,5 attualmente percepiti. L’ex cagliaritano può prolungare fino al 2025.