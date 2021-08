Calciomercato Inter: i nerazzurri ormai hanno perso Romelu Lukaku ma non staranno con le mani in mano da qui a settembre. Tutti i dettagli

Romelu Lukaku, ormai, si può definire un ex giocatore del Chelsea. Praticamente è tutto fatto per il suo ritorno in ‘Blues’, con l’Inter che dalla cessione guadagnerà 115 milioni di euro. Una perdita importante per i nerazzurri che comunque non staranno con le mani in mano e cercheranno di rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. I nomi sono quattro: Dzeko, Zapata, Dumfries e Nandez. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, da Dzeko a Nandez: in 4 ‘al posto’ di Lukaku

Romelu Lukaku ormai è il passato, e questo l’Inter lo sa bene. secondo quanto raccolto dalla redazione di Interlive, Marotta e colleghi preparano infatti almeno due colpi in attacco; Edin Dzeko dalla Roma (c’è già l’accordo per un biennale) e Duvan Zapata dall’Atalanta. Il colombiano è una vera e propria priorità per i nerazzurri che hanno già l’accordo sia con il giocatore che con la ‘Dea’. Per quanto riguarda Dzeko, i giallorossi devono liberarlo a zero o quasi, scenario molto probabile in virtù delle promesse fatte dai Friedkin al bosniaco.

In caso questi due affari non andassero per il verso giusto, la ‘Beneamata’ punterebbe su Scamacca e Correa (più defilati però). Non solo attacco nelle idee di casa Inter però. Il club Campione d’Italia vuole ingaggiare prima della fine del mercato anche Nandez (che spinge per dire addio al Cagliari) e Dumfries. Quest’ultimo è tornato in voga perché i nerazzurri vogliono un laterale destro di ruolo e non adattato per il dopo Hakimi.