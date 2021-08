Dzeko: “Sono contento e orgoglioso di iniziare la mia nuova avventura”

Inter, il nuovo attaccante Edin Dzeko ha voluto postare sul suo canale Instagram una lettera per i tifosi nerazzurri in vista della sua prima stagione

L’ex attaccante della Roma Edin Dzeko, dopo aver scritto anche lui una lettera di saluti ai suoi ex tifosi della Roma, un po’ come ha fatto Romelu Lukaku ai tifosi dell’Inter, ha postato, sul suo profilo Instagram, il suo pensiero su questa nuova avventura appena iniziata con la maglia nerazzurra. Intanto ieri si è già presentato molto bene, con un ottimo primo tempo con gol nell’amichevole contro la Dinamo Kiev. Queste le sue parole: “I M Ready. Si apre un nuovo capitolo per me e la mia famiglia: sono contento e orgoglioso di iniziare la mia nuova avventura con l’Inter. Mi sento carico e pronto a lavorare insieme al club e ai miei nuovi compagni per raggiungere i nostri obiettivi”.

Se il buongiorno si vede dal mattino, l’attaccante bosniaco potrebbe dare delle belle soddisfazioni anche ai tifosi della squadra milanese e magari, già nella prossima stagione potrebbe anche alzare il suo primo trofeo.