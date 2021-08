Calciomercato Inter: in attesa delle discussioni relative al rinnovo con i nerazzurri Lautaro è sempre più al centro del progetto del club

Lautaro Martinez sempre più al centro del progetto della nuova Inter di Simone Inzaghi. Il giocatore argentino, Campione d’Italia con i nerazzurri e vincitore della Copa America con l’Argentina, è più carico che mai. In più, l’addio di Romelu Lukaku in direzione Chelsea lo mette in una posizione davvero determinante di fatto responsabilizzandolo con il ‘Toro’ che sarà ancora più protagonista sotto la guida tecnica dell’ex allenatore della Lazio. Tuttavia, le sirene dalla Spagna non mancano e, soprattutto, i prossimi giorni saranno determinanti per capire cosa ne sarà del suo futuro a Milano. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: prossimi giorni decisivi

Lautaro Martinez, non è un segreto, piace a tantissimi top club. Soprattutto in Spagna, dove per tanto tempo è stato accostato al Barcellona, ma piace moltissimo anche ad Atletico Madrid e Real Madrid – i ‘Colchoneros’ hanno offerto 40 milioni di euro per lui questa estate. Ad ogni modo, l’Inter non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare, soprattutto dopo l’addio di Romelu Lukaku. Proprio per questo, sono iniziati i dialoghi relativi al rinnovo di contratto che scade nel 2023.

I nerazzurri cercheranno di fare di tutto per tenere il ‘Toro’ sia perché si tratta di un giocatore davvero prezioso sia per ‘proteggersi’ da eventuali offerte di mercato al ribasso o addirittura, in caso di scadenza dell’accordo, a parametro zero. Entrambe le parti sembra vogliano continuare, con una richiesta dell’entourage del giocatore che dovrebbe avvicinarsi allo stipendio percepito fino a qualche settimana fa da Lukaku: oltre sette milioni a stagione che l’Inter è disposta a versare.