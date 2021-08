Fissato l’incontro fra la dirigenza nerazzurra e l’entourage di Lautaro per limare i dettagli sul rinnovo e spazzare via ogni dubbio sul suo addio

Il prossimo mercoledì sarà il giorno decisivo che, salvo incredibili colpi di scena dell’ultimo secondo, dovrebbe sancire la permanenza del numero 10 argentino all’Inter. L’appuntamento si terrà in sede a Milano fra la dirigenza e l’agente del calciatore per definire col bilancino le cifre del rinnovo. Come riportato da interlive.it, l’entourage aveva rifiutato una prima proposta da 4,5 milioni ritenuta insoddisfacente e adesso chiede un’impennata per avvicinarsi al vecchio stipendio dell’ex Lukaku (7,5 milioni) e di Eriksen. Il tutto fortemente motivato dalle eccellenti prestazioni profuse nel corso della passata stagione che hanno deliziato non soltanto i tifosi interisti ma l’intero panorama calcistico.

Come logica conseguenza delle sue brillanti azioni, più di qualcuno ha affondato gli artigli sul giocatore presentando all’Inter succulenti offerte. La più degna di nota è quella del Tottenham, precisamente l’ultima in rilancio anticipata da Interlive.it e confermata dal ‘Corriere della Sera’, che si aggira sugli 80 milioni di euro più bonus. Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid, altre pretendenti alla porta, possono solo osservare.

Calciomercato Inter, Zhang si pronuncia su Lautaro

L’offerta da 80 milioni più bonus del Tottenham giunta fra le mani dell’Inter è oro colato, ma il rifiuto da parte di Zhang è netto. Il presidente assicura la dirigenza di non voler cedere nessun altro big e che non esiste nessuna cifra che possa far cambiare idea. Staremo a vedere se sarà davvero così…