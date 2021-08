L’Inter si è accaparrato le prestazioni di un giovane talento greco. Ecco tutti i dettagli

Christos Alexiou è un nuovo calciatore dell’Inter. Ad annunciarlo è lo stesso club che ho la cresciuto all’interno della propria sezione ‘academy’ per ben tre anni, l’Atromitos Atinion (abbreviato APS, ndr). Il sedicenne greco ricopre il ruolo di difensore centrale di sinistra e verrà smistato dapprima nella rosa U17, per poi con ogni probabilità essere spostato in quella U18 sin dalle prime battute di questa esperienza in nerazzurro.

Calciomercato Inter, Alexiou e la gavetta in Grecia

A detta del club da cui proviene, Alexiou si è distinto grazie alle sue eccellenti performance e le sue indiscusse doti di leadership sin da quando militava nella formazione under 14. Questo gli ha permesso di fare un grande balzo in avanti dalle giovanili U15 a quelle U17 in brevissimo tempo. Da quest’estate aveva addirittura iniziato ad allenarsi nella sezione under 19, fin quando non è arrivata la chiamata da parte dell’Inter. La dirigenza del club greco della Super Liga Ellada non ha esitato nel chiudere il trasferimento verso l’Italia.

Ecco il comunicato ufficiale dell’APS: “La ‘famiglia’ di APS è molto felice. Atromitos Atene ha accolto con favore la finalizzazione del trasferimento di Christos Alexios alla celebre Inter.

(…) Classe 2005, Christos Alexiou gioca nel ruolo di difensore centrale sinistro e la sua prima stazione calcistica è stata il K14 della nostra accademia, dove si è distinto per il suo talento senza pari e le sue doti di leadership. È passato al K15 e l’anno scorso ha fatto il salto diretto al K17 di cui è stato un giocatore chiave. Quest’anno sono iniziati i preparativi con K19 fino a quando non è nato l’interesse e l’accordo definitivo con l’Inter dopo la perfetta collaborazione tra la grande squadra italiana con il Direttore Tecnico del PAE Atromitos Giannis Angelopoulos e il Direttore Tecnico delle Infrastrutture George Korakakis. Christos parte lunedì alla volta di Milano per il suo insediamento al centro di allenamento dell’Inter e l’inizio della preparazione. Il Consiglio di Amministrazione di A.P. S. Atromitos, il Direttore dell’Accademia Thanasis Kaspiris e il Direttore Tecnico Markos Dimos con evidente soddisfazione augurano buona fortuna a Christos, e sono orgogliosi di lui nonché fiduciosi di vederlo presto nella Prima Squadra dell’Inter!”.