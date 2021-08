Non ha convinto Simone Inzaghi e per questo l’Inter si sta adoperando per piazzarlo altrove. Operazione verso la chiusura

Inzaghi studia costantemente i suoi uomini al fine di avere una rosa completa per poter garantire solidità e costanza in ogni suo reparto. Tra gli attaccanti in esubero salta fuori il nome di Eddie Salcedo, destinato a lasciare ancora l’Inter con la formula del prestito verso un altro porto sicuro dove possano garantirgli una certa continuità. Il classe 2001 piace al Verona, dove ha militato nelle due scorse stagioni per un totale di 40 presenze e 4 reti, e al Genoa. I due club giocano ad armi pari.

Calciomercato Inter, Salcedo verso il ritorno al Genoa

Come riporta ‘Sky Sport’, Salcedo è diretto al Genoa con il quale ha esordito in Serie A. Non resta che attendere la chiusura dell’operazione in prestito secco.