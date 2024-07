“Alla Juventus”: Frattesi, annuncio sconvolgente

Frattesi è da poco tornato a Milano, ma potrebbe lasciare l’Inter. Il giocatore sarebbe stato proposto a sorpresa proprio alla Juventus.

Arrivato dal Sassuolo la scorsa estate, per Frattesi l’ultima è stata forse una stagione sotto le aspettative. Il contributo del centrocampista romano non è sicuramente mancato, ma il giocatore sicuramente si aspettava uno spazio maggiore. Da qui la decisione del suo agente di incontrare la società ad inizio luglio per avere rassicurazioni sulle gerarchie soprattutto dopo l’arrivo in nerazzurro di Zielinski.

Da parte del club è arrivata la conferma di puntare molto sul giocatore e, quindi, immediatamente chiusa la porta ad una sua partenza durante il calciomercato estivo. Nonostante questo, le voci sul centrocampista non sono assolutamente finite e nelle ultime ore un annuncio quasi sconvolgente: il giocatore sarebbe stato proposto alla Juventus. Per il momento non esiste nessuna trattativa, ma non è da escludere che in futuro si possa approfondire la questione.

⚫️🔵Gli ultimi giorni di vacanza Thuram li passa con la maglia dell’Inter… Di Adriano😍👑#Inter #Thuram pic.twitter.com/qjoITvEEIM — Interlive (@interliveit) July 25, 2024

Calciomercato Inter, arriva la bomba: Frattesi offerto alla Juventus

Il futuro di Davide Frattesi continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. L’Inter in più di un’occasione ha confermato la volontà di trattenerlo vista l’importanza nel gioco di Inzaghi. Ma il poco spazio avuto in stagione preoccupa e non poco l’entourage del romano, con il procuratore Riso che si sarebbe già cautelato sondando il terreno con alcune squadre per capire la possibilità di concludere l’operazione.

“Frattesi è stato proposto alla Juventus e non solo – ha detto Momblano su Juventibus – il giocatore è molto scontento, è arrivato Zielinski e non è uscito nessuno – spiega il giornalista – il centrocampista può lasciare i nerazzurri e Riso è un bravo procuratore. I numeri sono dalla parte del romano anche se in questi due anni è cresciuto meno di quanto ci si poteva aspettare. È comunque un calciatore che potrebbe fare molto bene con il Napoli di Conte“.

Sondaggi, quindi, da parte del suo entourage con altre squadre per capire eventualmente la volontà di portare Frattesi in rosa. Per il momento, però, nessuna reale trattativa con l’Inter. I nerazzurri non hanno intenzione di privarsi del giocatore e questa è stata ribadita con forza anche al procuratore del giocatore romano. Poi ci sono le esigenze del centrocampista da guardare e quindi non si può escludere a prescindere una sua partenza.