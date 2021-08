Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto le clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna che hanno come protagonista Miralem Pjanic

Del tutto fuori dal progetto Barcellona targato Koeman, Miralem Pjanic non vede l’ora di andarsene. Nella fattispecie, di far ritorno alla Juventus dove ad aspettarlo c’è Massimiliano Allegri. Esiste però un enorme ostacolo: Aaron Ramsey. Senza l’uscita del gallese, col passare dei giorni sempre più improbabile, il bosniaco infatti non può rivestire la maglia bianconera. Così, stando alle indiscrezioni odierne del catalano ‘Sport’, per il 31enne ha conquistato la pole nientemeno che l’Inter. La verità, però, è un’altra: il classe ’90 di Zvornik è stato proposto ai nerazzurri dal suo agente Fali Ramadani, ma ad oggi il suo profilo non è stato preso in considerazione. Del resto Inzaghi ha il centrocampo al completo e già un ‘regista’, vale a dire Marcelo Brozovic. Senza contare che con l’acquisto di Pjanic, seppur in prestito, il club di viale della Liberazione dovrebbe farsi carico di un ricco ingaggio. Quello di Pjanic è di circa 8 milioni, con il Barça disposto forse a pagarne la metà.

Calciomercato Inter, scambio con Pjanic: possibile tentativo del Barcellona

Non è detto comunque che anche il Barcellona provi a riproporlo all’Inter, magari in uno scambio – oggi molto di moda in casa blaugrana – con Stefan de Vrij, molto stimato dal suo connazionale Koeman. Raiola, agente dell’olandese, e il presidente Laporta sono in eccellenti rapporti, tuttavia la risposta nerazzurra a questa possibile proposta sarebbe sicuramente negativa. L’olandese non si tocca, a meno di una offerta irrinunciabile.