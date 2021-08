Inter e Napoli hanno osservato da vicino Emerson Palmieri, ma alla fine il calciatore ha deciso di proseguire la carriera in Francia

Emerson Palmieri piaceva molto all’Inter ed era divenuto uno degli obiettivi di mercato del Napoli. L’italo-brasiliano però non farà ritorno in Italia ma dall’Inghilterra si fermerà direttamente in Francia, dove ci sarà l’equipe medica del Lione ad attenderlo per le visite mediche di routine. Subito dopo giungerà la firma sulla base dell’accordo raggiunto col Chelsea di un prestito oneroso per circa 1 milione di euro. Con i ‘Blues’, inoltre, ha prolungato la durata del suo contratto fino al 2023 ed è poco probabile che possa essere inserito il diritto di riscatto all’interno della trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Zapata ko, avanza Thuram jr | Prima offerta dell’Inter: i dettagli

Calciomercato Inter, Emerson Palmieri riparte dal Lione

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Il neo campione d’Europa con la maglia della Nazionale Italiana potrebbe essere disponibile per la prossima partita di Ligue 1 fra Lione e Clermont. Un’opportunità da cogliere quella del prestito, considerato l’esiguo impiego del calciatore col Chelsea nel corso delle ultime stagioni. L’affare alla portata dell’Inter è saltato ancor prima di cominciare a causa della mancata partenza di Perisic: non resta che incassare il colpo e guardare avanti.