Calciomercato Inter: Nahitan Nandez sembrava ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dei nerazzurri e invece approderà altrove

Nahitan Nandez è stato per oltre due mesi un grandissimo obiettivo di mercato dell’Inter che sembrava ad un passo dall’acquistarlo in prestito. Tuttavia, ormai sulla questione il rapporto tra i nerazzurri e il Cagliari si è raffreddato e così pare ormai difficile se non impossibile vedere il calciatore uruguaiano con la maglia della ‘Beneamata’. Il Tottenham di Paratici, però, è pronto ad affondare il colpo. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Nandez al Tottenham: Paratici ci prova

Dopo aver visto sfumare la pista #Inter, #Nandez si avvicina a grandi passi al #Tottenham di #Paratici. Gli #Spurs stanno trattando col #Cagliari per un prestito (5/6 mln €) con obbligo condizionato (20 mln € circa) @calciomercatoit #CMITmercato — Alessio Lento (@alessio_lento) August 19, 2021

Nahitan Nandez all’Inter, ormai pista freddissima. Ad ogni modo, non è escluso che il giovane calciatore uruguaiano passi comunque ad un top club. Secondo ‘Calciomercato.it’, Il Tottenham di Fabio Paratici, vecchio volto noto ai tifosi della Juventus, starebbe cercando di affondare il colpo nelle ultime ore.

Gli ‘Spurs’ stanno infatti trattando con il Cagliari per un prestito (5-6 milioni di euro) con obbligo di riscatto (a determinate condizioni) a 20 milioni. Un affare che potrebbe chiudersi molto presto; anche se, considerando la poca flessibilità avuta con i nerazzurri da parte della dirigenza sarda, niente è sicuro.