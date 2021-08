Lautaro: “Un solo obiettivo: far rimanere l’Inter sempre più in alto possibile”

Inter, Lautaro Martinez ha inviato un messaggio ai suoi compagni di squadra in vista della sfida con il Genoa

L’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez, sarà costretto a dare forfait alla sfida che si svolgerà oggi alle ore 18.30 allo stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Genoa valida per la prima giornata del campionato di serie A. Il calciatore è squalificato, ma ha voluto comunque stare vicino, almeno con il pensiero, ai suoi compagni. Tramite il suo profilo Instagram, ha mandato un messaggio alla squadra, ricordando la bella cavalcata vincente dello scorso anno e come è stata ottenuta. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Queste le sue parole: “L’anno scorso prima di iniziare il campionato sognavamo di finire cosi, alzando la coppa. Con tanto lavoro, con tanta umiltà, con tanti momenti di fatica, ma soprattutto con tanta responsabilità e voglia di vincere, lo abbiamo fatto. Oggi inizia un nuovo campionato, oggi inizia un altro percorso dove tutti dobbiamo essere uniti, noi giocatori, lo staff, i tifosi e tutta la gente che lavora intorno a noi, per un solo obiettivo: far rimanere l’Inter sempre più in alto possibile”.