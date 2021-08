Certe intese sono destinate a proseguire anche quando tutto sembra andare male: torna in auge Nandez che continua a desiderare l’Inter

Nahitan Nandez non si dà per vinto e continua a premere sul suo trasferimento da un Cagliari che suda per la pressione, verso una Inter della quale è follemente innamorato. La trattativa per l’uruguaiano potrebbe dunque riaprirsi a sorpresa nelle prossime ore, nonostante i nerazzurri abbiano infine puntato su Dumfries come prima scelta per ricoprire il ruolo di esterno destro. Fra i due potrebbe nascere una sana competizione che aumenterebbe in entrambi il desiderio di fare bene, al fine di accaparrarsi un posto fisso nei pensieri di Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>> Inter, dal campo al mercato | Buone notizie su Lautaro

Calciomercato Inter, rush finale per Nandez

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Non si esclude, però, che Nandez possa farsi attendere ancora fino agli sgoccioli finali della sessione estiva di calciomercato. Il presidente del Cagliari Giulini potrebbe agevolare questo passaggio proponendo ai nerazzurri un prestito poco oneroso sui 3-4 milioni di euro più un riscatto da 20 milioni. L’Inter deve fare due conti in tasca e capire se l’operazione può condurre a Milano un’arma da sfoderare all’occorrenza oppure possa trattarsi di un eccesso sul quale è meglio risparmiare.