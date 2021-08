Le ultime di calciomercato Inter rilanciano Lorenzo Insigne. Marotta potrebbe fare un ultimo tentativo per il capitano del Napoli in scadenza di contratto

Correa entro domani o Belotti, ma l’Inter non dimentica Lorenzo Insigne. Stando a ‘Tuttosport’ Beppe Marotta ancora crede di poterlo strappare al Napoli già in questa sessione di calciomercato estiva, sfruttando il grande gelo tra il capitano azzurro e De Laurentiis per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022. I rapporti con l’agente del 30enne, Vincenzo Pisacane (lo stesso di D’Ambrosio), sono eccellenti, tanto che alcuni rumors parlano di accordo sulla base di un triennale da circa 6 milioni a stagione. Il tutto però a partire dall’estate prossima, a meno che davvero l’Ad interista non riesca a mettere subito le mani sul cartellino.

Per il quotidiano torinese lo stesso CEO interista è convinto di avere le mani il ‘jolly’ per abbassare le richieste dei partenopei, almeno 20 milioni di euro. Parliamo di Matias Vecino, come noto ‘pupillo’ di Spalletti.

LEGGI ANCHE >>> L’Inter di Inzaghi (e Marotta): ridimensionata, ma da Scudetto

Calciomercato Inter, Insigne complicato. Scamacca se arriva Correa

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Quella per Insigne, a così pochi giorni dal termine del mercato, resta comunque una operazione molto complicata. I nomi ‘caldi’ rimangono dunque Correa e Belotti, con Scamacca eventuale rinforzo in aggiunta qualora i nerazzurri riuscirrero a chiudere per l’argentino della Lazio.