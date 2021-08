Inter: Romelu Lukaku ormai da diverse settimane non è più un giocatore dei nerazzurri. Anche Antonio Cassano si è espresso a riguardo

Antonio Cassano, ai microfoni della ‘Bobo TV’, ha criticato aspramente il modus operandi di Romelu Lukaku e del suo agente – Pastorello – spiegando che una lettera non bastava affatto per dire addio all’Inter. In più, ha spiegato cosa proprio gli ha dato fastidio della cessione del centravanti belga:

“Non serve scrivere le lettere come hanno fatto lui e il suo agente Pastorello. Perché non si fanno più le conferenze stampa per spiegare un addio? Io voglio dire a Lukaku che il sogno di ogni giocatore è giocare nelle prime 3-4 squadre al mondo e lui era già in una di queste quando giocava al Manchester United. Il Chelsea, con tutto il rispetto, lo è diventato negli ultimi 15 anni. Mi ha dato fastidio che si sono fatti passare i dirigenti dell’Inter per scarsi: hanno venduto il giocatore a 120 milioni di euro, io l’avrei dato via anche a 100″.