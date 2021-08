Palacio: “Mi è dispiaciuto non vincere niente con l’Inter”

Inter, l’ex attaccante Rodrigo Palacio, ha ricordato i suoi trascorsi in nerazzurro durante la conferenza stampa di presentazione nel suo nuovo club

Conferenza stampa di presentazione di Rodrigo Palacio che prosegue la sua carriera in serie B nell’ambizioso Brescia allenato da Filippo Inzaghi che ha iniziato subito bene la stagione andando a vincere 2-0 a Terni. Queste le prime dichiarazioni del calciatore argentino che ha ricordato i suoi trascorsi all’Inter: “Mi è dispiaciuto non vincere niente con l’Inter, ma non era una squadra costruita per vincere. Sono comunque contento per quello che ho fatto nella mia carriera. Ora spero di fare bene qua”.

Il giocatore, ha confermato che anche se è sceso di categoria, continuerà comunque a seguire il massimo campionato italiano e ha spiegato: “Lo guarderò, mi aspetto una serie A competitiva. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate rispetto lo scorso anno, sarà un campionato divertente“. L’ex nerazzurro dovrebbe sicuramente trovarsi molto bene nel modulo 4-3-3 di Filippo Inzaghi e in un campionato come quello di serie B, la sua esperienza potrà sicuramente essere molto utile.