Sanchez : “Sono molto felice della vittoria dell’Inter e ho voglia di tornare”

Il calciatore nerazzurro Alexis Sanchez è rientrato a Milano dopo essere stato dal professor Ramón Cugat che lo ha visitato in merito al suo problema al polpaccio, che gli ha fatto saltare sia la prima partita dell’Inter, che la convocazione in Nazionale per le tre gare di qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel novembre 2022. Nell’intervista esclusiva che ha fatto per Mega, ha spiegato la sua situazione: “Il recupero sta andando un po’ meglio. Mi allenerò con l’Inter e vedremo cosa succede”. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Il calciatore intanto, ha potuto assistere alla bella vittoria dei suoi compagni di squadra contro il Genoa per 4-0 e ha dichiarato in merito: “Sono molto felice, ho voglia di tornare”. In attesa che il giocatore riesca a tornare pienamente disponibile, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno cercando di trovare almeno un altro attaccante.