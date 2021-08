Inter: dopo la separazione dai nerazzurri Lele Oriali è tornato a parlare di alcuni volti chiave dello scudetto e anche di Simone Inzaghi

Lele Oriali, ai microfoni di ‘Sport Mediaset’, è tornato a parlare dell’Inter dopo la separazione dai nerazzurri spendendo parole d’amore per gli interisti e soffermandosi su Antonio Conte e Romelu Lukaku; non sono mancate, poi, anche due parole riguardanti la nuova squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Oriali: “Lukaku ragazzo d’oro, Inzaghi beneficia del lavoro di Conte”

“Addio? Ovviamente sono dispiaciuto come può essere dispiaciuto chi deve continuare il suo percorso senza un’entità rimasta per tanti anni al suo fianco. Ma ciò che è accaduto mi ha fatto capire – se ancora ne avessi bisogno – che c’è tanta gente che mi ha voluto e mi vuole bene. Lo striscione esposto sabato allo stadio e i cori a me rivolti resteranno sempre dentro di me. Perciò voglio ringraziare tutti i tifosi che in questi anni mi hanno sostenuto anche con attestati di stima che valgono più di una grande vittoria. E poi, sia chiaro per tutti: l’Inter è e sarà sempre casa mia”.

